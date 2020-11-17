Красоткин: отец предупреждал и до последнего спрашивал, уверен ли в своём выборе

Голкипер «Сибири» Антон Красоткин рассказал о разговорах со своим отцом, знаменитым в прошлом защитником Дмитрием Красоткиным, о выборе игрового амплуа.

«Он не отговаривал от ворот, а предупреждал, что это будет очень сложно и тяжело, потому что у вратаря большая психологическая и физическая нагрузка. На этой позиции очень большая ответственность. Отец скорее предупреждал и до последнего спрашивал, готов ли я и уверен ли в своём выборе. Но потом уже согласился со мной и помогает на протяжении всего времени.

Не переживал ли о разговорах, что меня пропихивает отец? Всегда ведутся такие разговоры, но моё дело доказывать, что я своей игрой достоин быть в команде. Остальное меня мало волнует. От всего этого не избавиться, и я стараюсь от этого абстрагироваться и не обращать на это внимания. Я знаю, к чему иду, и знаю, что работаю честно, а остальное уже за тренерами и руководителями — они видят, как ты тренируешься. Тут только так», — сказал Красоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.