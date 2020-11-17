Модано: на Капризова огромные надежды, но ему предстоит соответствовать ожиданиям

Член Зала хоккейной славы, исполнительный советник «Миннесоты Уайлд» Майк Модано поделился мнением о молодых игроках клуба.
«Думаю, Фиала – парень что надо. Он не боится бросать вызов сопернику. Он не стесняется обыграть один в один, а потом ещё раз благодаря своим технике и скорости. Думаю, что Росси, как центрфорвард, будет таким же, станет раздавать шайбы.
И ещё Капризов. На этого паренька огромные надежды, но он встретится и с давлением, потому что ожиданиям предстоит соответствовать. Они могут создать по-настоящему опасный кулак, который нужно окружить группой поддержки», – цитирует Модано пресс-служба НХЛ.
Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач.
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