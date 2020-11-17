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Хартли: не думаю, что «Авангард» играет плохо. Всё дело в реализации моментов

Хартли: не думаю, что «Авангард» играет плохо. Всё дело в реализации моментов
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».

«Вообще, всё дело в реализации моментов. В прошлой игре с «Амуром» у нас был 21 шанс забить, тогда как у соперника – семь. Не думаю, что мы играем плохо. Мы просто не забиваем. Много создаём в атаке, но никак не можем получить за это хоть какое-то вознаграждение в виде голов.

Надо быть немного агрессивнее у ворот, быть голодными до голов – и это поможет. Позавчера наша команда много играла в чужой зоне, однако надо отдать должное Аликину, который сделал немало ключевых сейвов, в частности, взял три или четыре выхода «два в один». Главный вывод: мы мало пропускаем, но при этом недостаточно забиваем.

Будут изменения в составе, это обычное дело. У нас до сих пор болеет Гарипов, а по Толчинскому ситуация станет ясна перед матчем. Он выйдет на лёд, если сможет", — цитирует Хартли пресс-служба омского клуба.

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