Ковалёв: никто серьёзно не воспринимает эти поражения. Не хотят играть — будут перемены
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:5).
«Что тут говорить… Тяжело что-либо сказать, когда ребята не берут на себя ответственность и не понимают, в какой ситуации мы находимся. Как уже было сказано, будут перемены в составе. Никто серьёзно не воспринимает эти поражения. Игра остаётся игрой, если ребята не хотят играть, то будут перемены», — цитирует Ковалёва пресс-служба КХЛ.
Латвийский клуб прервал серию из 14 поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 19 ноября в гостях встретится с московскими одноклубниками, а «Куньлунь» 18 ноября в Хельсинки — с финским «Йокеритом».
Дубль Зырянова и три очка Индрашиса помогли рижскому «Динамо» прервать серию поражений
- 17 ноября 2020
-
10:25
-
10:01
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
08:09
-
07:33
-
06:21
-
00:01
- 16 ноября 2020
-
23:57
-
23:47
-
23:33
-
23:13
-
22:53
-
22:48
-
22:41
-
22:38
-
22:24
-
22:18
-
22:12
-
22:07
-
21:58
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:27
-
20:50
-
20:34
-
20:12
-
19:45
-
19:37
Партнерский контент