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Ковалёв: никто серьёзно не воспринимает эти поражения. Не хотят играть — будут перемены

Ковалёв: никто серьёзно не воспринимает эти поражения. Не хотят играть — будут перемены
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:5).

«Что тут говорить… Тяжело что-либо сказать, когда ребята не берут на себя ответственность и не понимают, в какой ситуации мы находимся. Как уже было сказано, будут перемены в составе. Никто серьёзно не воспринимает эти поражения. Игра остаётся игрой, если ребята не хотят играть, то будут перемены», — цитирует Ковалёва пресс-служба КХЛ.

Латвийский клуб прервал серию из 14 поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 19 ноября в гостях встретится с московскими одноклубниками, а «Куньлунь» 18 ноября в Хельсинки — с финским «Йокеритом».

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