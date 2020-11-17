Скудра: это был тот Галимов, которого я помню по «Торпедо». У меня была уверенность в нём

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:3).

«Хочу поздравить болельщиков с победой, которую мы долго ждали. Как я уже говорил, в предыдущих матчах мне не было стыдно за игру, но сейчас приятно наконец-то победить. Произошло много хороших вещей, так как забросили голы и хорошо играли те, от кого мы этого ждали. Довольны, что Микс Индрашис положил гол, что Глеб Зырянов забросил в своё стиле – в начале сезона нам не хватало именно таких хоккеистов. Это командная победа, и если мы посмотрим на такие показатели, как заблокированные броски и силовые приёмы, игроки действительно бились.

Замена Макинтайра? Зейн является профессионалом, и его замена случилась потому, что быстро пропустили два гола. Мне очень понравилось, как выглядел Станислав Галимов, у меня была уверенность, что он сможет помочь в трудный момент. И это был тот Галимов, которого я помню по «Торпедо». Макинтайр очень долго не играл, мы не хотели угодить в ещё более глубокую ямку и ещё больше психологически подрывать Макинтайра, потому заменили его. Мы найдём возможность дать ему игровую практику, думаю, в дальнейшем всё будет в порядке», — цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.