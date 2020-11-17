«Тампа» уволила 30 сотрудников — виной тому убытки из-за коронавируса

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уволил 30 сотрудников на фоне пандемии коронавируса, информирует издание Tampa Bay Times. По данным источника, руководство клуба пошло на данный шаг, поскольку готовится к максимальному восстановлению после потерь, связанных с пандемией.
Эти сокращения составляют чуть менее 10% штатных сотрудников «Тампы». Сокращённые работники получат выходное пособие, а также перстни, если они работали 29 сентября, в день, когда «Лайтнинг» выиграли Кубок Стэнли.
Напомним, 29 сентября «Тампа» выиграла свой второй в истории Кубок Стэнли. Имена игроков, тренеров и менеджеров «молний» были нанесены на трофей. В решающей серии турнира команда из Флориды обыграла «Даллас Старз» со счётом 4-2. В числе прочих на кубке были выгравированы имена российских игроков команды: Никиты Кучерова, Михаила Сергачёва, Андрея Василевского и Александра Волкова.
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