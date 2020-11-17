Лукоянов: если Литовченко хочет получать травмы, то пусть и дальше разворачивается у борта

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:0) и ответил на вопрос о силовом приёме против Вячеслава Литовченко.
«Матч получился энергичным с первых минут. «Автомобилист» находился на подъёме, никого не надо было настраивать. Это была битва за первую строчку. Видели, что команда вышла готовой биться с первых минут. Несмотря на счёт, матч получился интересным. Хорошая игра в большинстве, в меньшинстве, здорово сыграл Рейдеборн.
Был ли мой силовой приём на Литовченко чистым? Не знаю, но если я проеду мимо игрока, то тренер меня по головке не погладит. Если соперник хочет и дальше получать травмы, то пусть и дальше разворачивается у борта. Я, например, так никогда не делаю.
Откуда приходят голы нашего звена? Главное – чирикать перестать, а работать, работать и работать. Надо надеяться не на то, что дядя Вася за тебя всё сделает, а только на себя. Всё вкладываем в команду, всё на стол», — цитирует Лукоянова пресс-служба КХЛ.
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