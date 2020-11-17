Отель в Далласе подал в суд на «Эдмонтон» — клуб не оплачивает счета за проживание

На «Эдмонтон Ойлерз» подали в суд отель в Далласе. Причиной для иска стали два неоплаченных счёта за проживание команды в номерах гостиницы Crescent Court. В прошлом декабре «нефтяникам» выставили счёт на $ 28 тыс., а в марте 2020 года — на $ 27 тыс., но оба счёта остались неоплаченными. Свой последний матч до пандемии «Эдмонтон» провёл 3 марта именно в Далласе, встречаясь со «Старз».
«Нефтяники» пояснили, что образовавшийся долг — это не неоплаченные счета в ресторане или нанесённый ущерб, а результат технической ошибки при бухгалтерском учёте. «У нас те же проблемы, что и у любого бизнеса во время пандемии. Мы усердно работаем над нашими бизнес-операциями, решаем проблемы после неожиданной остановки сезона. Это долги за блок номеров», — говорится в заявлении «Ойлерз».
Представители гостиницы, в свою очередь, отметили, что готовы отозвать иск только после того, как оба счёта будут полностью погашены, но хотели бы видеть «нефтяников» у себя снова, как только в НХЛ будет возобновлён сезон. Стоит отметить, что состояние владельца «Эдмонтон Ойлерз» бизнесмена Дэрила Каца оценивается в $ 3 млрд.
- 17 ноября 2020
-
14:20
-
14:16
-
13:55
-
13:26
-
13:05
-
12:32
-
12:30
-
12:06
-
11:41
-
11:30
-
11:08
-
10:51
-
10:41
-
10:25
-
10:01
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
08:09
-
07:33
-
06:21
-
00:01
- 16 ноября 2020
-
23:57
-
23:47
-
23:33
-
23:13
-
22:53
-
22:48
-
22:41
-
22:38
-
22:24