Отель в Далласе подал в суд на «Эдмонтон» — клуб не оплачивает счета за проживание

На «Эдмонтон Ойлерз» подали в суд отель в Далласе. Причиной для иска стали два неоплаченных счёта за проживание команды в номерах гостиницы Crescent Court. В прошлом декабре «нефтяникам» выставили счёт на $ 28 тыс., а в марте 2020 года — на $ 27 тыс., но оба счёта остались неоплаченными. Свой последний матч до пандемии «Эдмонтон» провёл 3 марта именно в Далласе, встречаясь со «Старз».

«Нефтяники» пояснили, что образовавшийся долг — это не неоплаченные счета в ресторане или нанесённый ущерб, а результат технической ошибки при бухгалтерском учёте. «У нас те же проблемы, что и у любого бизнеса во время пандемии. Мы усердно работаем над нашими бизнес-операциями, решаем проблемы после неожиданной остановки сезона. Это долги за блок номеров», — говорится в заявлении «Ойлерз».

Представители гостиницы, в свою очередь, отметили, что готовы отозвать иск только после того, как оба счёта будут полностью погашены, но хотели бы видеть «нефтяников» у себя снова, как только в НХЛ будет возобновлён сезон. Стоит отметить, что состояние владельца «Эдмонтон Ойлерз» бизнесмена Дэрила Каца оценивается в $ 3 млрд.