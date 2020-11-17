Радулов — о финале Кубка Стэнли: неприятно проигрывать, когда оказался так близко к мечте
Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов высказался касательно поражения в финале Кубка Стэнли 2020 года с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).
«Конечно, неприятно проигрывать, когда оказался так близко к своей мечте, цели. Но мы отдали все свои силы, пытались. Где-то что-то не получилось. Кто-то должен был проиграть. Сильнее они оказались в тот момент. Они красавцы, безусловно. У нас тоже хорошая команда.
Нам не хватило совсем чуть-чуть. Можно говорить, что травмы пошли, но я не люблю оправдываться. Мы были чуточку слабее. Мы давно не были так далеко в плей-офф, у нас появилась возможность, в команде много молодых ребят. Это здорово. Будем двигаться только вперёд», — сказал Радулов в эфире «Радио Шансон».
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