Радулов — о финале Кубка Стэнли: неприятно проигрывать, когда оказался так близко к мечте

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов высказался касательно поражения в финале Кубка Стэнли 2020 года с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

«Конечно, неприятно проигрывать, когда оказался так близко к своей мечте, цели. Но мы отдали все свои силы, пытались. Где-то что-то не получилось. Кто-то должен был проиграть. Сильнее они оказались в тот момент. Они красавцы, безусловно. У нас тоже хорошая команда.

Нам не хватило совсем чуть-чуть. Можно говорить, что травмы пошли, но я не люблю оправдываться. Мы были чуточку слабее. Мы давно не были так далеко в плей-офф, у нас появилась возможность, в команде много молодых ребят. Это здорово. Будем двигаться только вперёд», — сказал Радулов в эфире «Радио Шансон».