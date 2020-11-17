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Московское «Динамо» выкупило контракт нападающего Дмитрия Моисеева

Московское «Динамо» выкупило контракт нападающего Дмитрия Моисеева
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» объявило об уходе из команды нападающего Дмитрия Моисеева. Отмечается, что с форвардом расстались по инициативе клуба с выплатой денежной компенсации.

25-летний Моисеев провёл в составе клуба три сезона. В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "+2". В плей-офф нападающий сыграл в двух матчах.

В общей сложности Моисеев сыграл за «Динамо» 102 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне он играл в фарм-клубе в Высшей хоккейной лиге и в 15 матчах отметился только тремя ассистентскими баллами.

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