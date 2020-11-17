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Голкипер Александр Лазушин покинул рижское «Динамо»

Голкипер Александр Лазушин покинул рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Александр Лазушин покинул рижское «Динамо», сообщается на официальном сайте латвийского клуба.

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер сыграл один матч за «Куньлунь Ред Стар», в котором пропустил семь шайб от «Автомобилиста» (0:7). Больше Александр на лёд в составе китайского клуба не выходил, а контракт с голкипером был расторгнут.

Матчи Александра Лазушина в сезоне-2020/2021

23 октября российский вратарь пополнил состав рижского «Динамо». В этом клубе Лазушин сыграл четыре матча, в которых потерпел три поражения при проценте отражённых бросков 86,6 и коэффициенте надёжности 4,49. В общей сложности в нынешнем сезоне Лазушин проиграл четыре матча из пяти, пропустив 20 шайб при 84,5% отражённых бросков.

Начинавший сезон в «Куньлуне» голкипер Александр Лазушин стал игроком рижского «Динамо»
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