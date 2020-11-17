Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер Джереми Смит вернулся в «Куньлунь»

Голкипер Джереми Смит вернулся в «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с голкипером Джереми Смитом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Соглашение с 31-летним американским вратарём рассчитано до конца сезона.

Большую часть игровой карьеры Смит провёл в Американской хоккейной лиге. Есть в его карьере и выступления в Национальной хоккейной лиге — в сезоне-2016/2017 вратарь сыграл в 10 матчах за основную команду «Колорадо Эвеланш», отразив 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,54.

В минувшем сезоне Смит уже выступал за китайский клуб. Он провёл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и одержал 11 побед, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,63.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Ковалёв: никто серьёзно не воспринимает эти поражения. Не хотят играть — будут перемены
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020