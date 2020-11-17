Голкипер Джереми Смит вернулся в «Куньлунь»
Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с голкипером Джереми Смитом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Соглашение с 31-летним американским вратарём рассчитано до конца сезона.
Большую часть игровой карьеры Смит провёл в Американской хоккейной лиге. Есть в его карьере и выступления в Национальной хоккейной лиге — в сезоне-2016/2017 вратарь сыграл в 10 матчах за основную команду «Колорадо Эвеланш», отразив 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,54.
В минувшем сезоне Смит уже выступал за китайский клуб. Он провёл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и одержал 11 побед, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,63.
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