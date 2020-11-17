Светлов: «Амуру» тяжело показывать хорошую игру с топовым соперником, силёнок не хватает

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:3).

«К сожалению, уступили сегодня. Матч получился быстрым, содержательным и напряжённым. Напряжённым до последних минут. Противник действовал активно, особо не давая нашим ребятам поднять голову в своей зоне. Брак присутствовал, но была и самоотдача.

Переломный момент матча, когда мы почти две минуты играли в формате «5 на 3», но не смогли забить. Это очень неудачно отразилось на целостности игры, получили контратаку, пропустили гол. Противник воспрял, много давил, забил ещё. Тем не менее ребята показали характер и боролись до последних секунд. Претензий к самоотверженности нет. Нам тяжело показывать хорошую игру с топовым соперником, силёнок где-то не хватает», — приводит слова Светлова пресс-служба лиги.