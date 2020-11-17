Хартли: очень доволен, как «Авангард» показал себя в матче с «Амуром»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2).
«Очень доволен тем, как команда себя сегодня показала, как ребята работали. С самого начала, несмотря на то что противник первым забросил, мы оставались целеустремлёнными, сфокусированными, доводили шайбу до ворот. Стоит отметить работу защитников — они сыграли очень грамотно. Как мы видели, у нас сегодня было много работы в меньшинстве, и ребята с ней отлично справились. И, конечно же, стоит отметить Игоря Бобкова, он прекрасно себя проявил. Я очень горжусь своими ребятами.
В Канаде такой сдвиг ворот, когда вратарь перемещался, наказали бы удалением? Я не знаю, мы в КХЛ. Один из моих друзей два года назад сказал: «КХЛ — это не НХЛ», — приводит слова Хартли пресс-служба клуба.
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