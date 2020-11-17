Вратарь «Сибири» Сятери пропустил гол после отскока шайбы от лицевого борта

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимает в Новосибирске на стадионе «Сибирь» нижегородское «Торпедо» (идёт третий период, счёт — 2:1).

В концовке второго периода у «Торпедо» отличился Дамир Жафяров. Шайба была заброшена курьёзным образом: форвард не наносил акцентированного броска по воротам, но шайба рикошетом от лицевого борта попала в конёк голкипера Харри Сятери.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.