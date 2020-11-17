Назаров — о «законе Родченкова»: 10 лет Бутырки и штраф в 100 млн будут адекватным ответом

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал принятие сенатом США антидопингового закона, названного в честь информатора ВАДА Григория Родченкова.

«Я предлагаю не нервничать по этому поводу. Просто надо, чтобы наша Госдума РФ приняла зеркальный закон. Потому что американцы тоже массово употребляют допинг, и эти случаи всем известны. Та же история с велосипедистом Лэнсом Армстронгом. Так мы сможем самолично вводить санкции против их спортсменов — 10 лет «Бутырки» или штраф в 100 миллионов рублей. И это будет адекватный ответ», — приводит слова Назарова «Матч ТВ».

Напомним, «закон Родченкова» даёт возможность привлекать к ответственности людей, которые нарушили антидопинговые правила на международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Америки. В 2019 году этот закон был одобрен палатой представителей США, теперь его должен подписать действующий президент Дональд Трамп. Закон даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.