Заварухин: Сятери держал нас в игре, он – красавчик

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:1).

«Сначала тяжело входили в игру в первом периоде – у нас четвёртая игра через день. Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую работу. Не опустили рук, хорошо двигались. Во втором периоде имели много шансов, но где-то реализация подкачала. Здорово, что выстояли в меньшинстве и забили хорошие голы. У нас есть немного времени, чтобы передохнуть и подготовиться к играм на выезде. Сятери держал нас сегодня в игре. Здорово, что он помог нам. Он — красавчик. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку – она сегодня очень ощущалась.

Четвёртую тройку поменяли, чтобы добавить свежести? Да, хотели добавить свежести и больше движения. Хотели дать шанс Николаю Демидову. Он давно не играл, переодели его специально седьмым защитником, хотя он был в заявке в первой паре. Был момент, когда он четыре минуты не играл. Мы посовещались на лавке и дали ему паузу. Сами понимаете, что он был восемь месяцев без хоккея. Дали ему шанс потому, что он был неплох на тренировках. Что касается отсутствия Шашкова, то он был тяжеловат в прошлой игре. С «Магниткой» он проделал большой объём работы. Я с ним поговорил, он адекватный парень и всё понимает, он готовится к следующей игре.

Этот матч с «Торпедо» был самым важным в первой половине «регулярки»? У нас каждая игра важна для попадания в восьмёрку. Чемпионат как-то непонятно начался для нас. Ребята работают через не могу, на характере. Им было тяжело, это было видно, но они молодцы. Ещё раз хотел бы их поблагодарить.

Оценить игру Сергея Дубакина? Я надеюсь, что он будет прогрессировать дальше и него будет больше осмысленного движения, он будет больше понимать нашу систему. Надеюсь, что он вырастет в неплохого нападающего», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.