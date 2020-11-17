КХЛ и Министерство спорта провели совместное совещание по вопросам цифровизации спорта

Сегодня, 17 ноября, Континентальная хоккейная лига и Министерство спорта РФ провели совместное совещание по вопросам цифровизации спорта, сообщает пресс-служба лиги.
«Лига уже длительное время разрабатывает и развивает собственные цифровые решения и информационные сервисы и в течение нескольких сезонов успешно внедрила целый ряд цифровых продуктов, которые упростили и улучшили работу организации и клубов.
Заместителю министра спорта Андрею Сельскому и директору департамента цифровой трансформации Анастасии Ромась представители КХЛ провели демонстрацию возможностей следующих цифровых продуктов: спортивная телематика (система автоматизированного сбора спортивной статистики, основанная на технологии встраивания чипов в униформу спортсменов и шайбу), система поддержки принятия решений для составления оптимального расписания игр на сезон и автоматизированная информационная система для обеспечения судейства.
В ходе докладов представители КХЛ продемонстрировали работу в цифровых системах, рассказали о предпосылках и процессе внедрения цифровых решений, а также о том, какую пользу получили участники хоккейного процесса от цифровизации.
Одной из важнейших тем совещания стала возможность дальнейшего изучения опыта КХЛ в вопросах цифровизации, а также возможность применения накопленного опыта для нужд различных видов спорта», — говорится в сообщении лиги.
- 17 ноября 2020
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