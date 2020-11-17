Руохомаа: посвятил сегодняшний дубль в ворота «Торпедо» своей трёхлетней дочке

Нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:1).

«Хорошая игра. Да, у нас последние пару игр были проблемы, но сегодня мы постарались быть одной командой на льду, нужно продолжать в том же духе. Сейчас каждая игра важна, команда старается быть более сплочённой на льду, и нужно перенести это настроение на будущие игры.

Удобно ли играть с новыми партнёрами? Конечно, когда что-то идёт не так, тренерам нужно что-то менять и как-то реагировать. Считаю, у нас все игроки высокого класса. Да, я уже третий год играю в связке вместе с Юусо Пуустиненом и точно знаю, что он будет делать. И Юусо знает, что буду делать я. И это хороший знак, что тренеры реагируют на неудачи и делают перестановки, это подчеркивает их профессионализм.

Помогаю ли адаптироваться Йормакке в Новосибирске? Пекка жил у меня первые две недели и только сейчас нашёл себе квартиру, в течение пары дней должен переехать. Хорошо, что он пожил со мной. Это пойдёт ему на пользу в плане адаптации к команде и городу. Пекка — один из самых весёлых партнёров, с кем приходилось играть. Новосибирск — отличное место для жизни, а «Сибирь» — одна из лучших организаций в лиге.

Здорово, что я сумел забросить в день рождения. Это словно чудо. Не считаю себя таким уж прирождённым снайпером. Сразу после игры созвонился с семьёй и женой. Посвятил эти шайбы трёхлетней дочке. Надеюсь, этот дубль поможет мне прибавить», — передаёт слова Руохомаа корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.