Глава Федерации хоккея Беларуси ответил на подозрения в причастности к убийству в Минске

Председатель Федерации хоккея Беларуси, глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков отреагировал на подозрения в причастности к резонансному политическому убийству в Минске.

«Я, Дмитрий Басков, тренер, функционер, сын, муж, отец, в конце концов, просто гражданин своей страны, сегодня хочу обратиться ко всем белорусам и ответить на многочисленные запросы СМИ, поступившие мне в последние дни.

Каждому из нас уже не первый месяц больно смотреть, как раскачивают нашу страну, как пытаются разрушить то, что создавалось десятилетиями. И особенно на то, как стравливают людей, провоцируют конфликты и ненависть.

Уже очень много лет моя гражданская позиция остаётся неизменной, я никогда её не скрывал и не буду скрывать. И то, что она расходится с позицией многих «независимых» журналистов и протестно настроенной части общества, уверен, лежит сейчас в основе так быстро выдвинутых в отношении меня беспочвенных обвинений. Подчеркиваю это: обвинений в том, к чему я не имею никакого отношения, поводом для которых послужила исключительно отличная от чьих-то взглядов моя личная гражданская позиция.

Более того, именно эти люди сейчас пытаются увидеть меня там, где меня не было и нет, даже в каких-то аэропортах, самолетах или сразу нескольких городах и странах одновременно. Беларусь — моя родина, это прекрасная страна, в которой я родился и всегда буду жить.

А тем, кто сегодня открыто призывает угрожать моим детям и жене, могу задать только один вопрос: вы и есть те самые «невероятные» и «мирные» белорусы? Своими действиями вы только укрепляете твердость моих убеждений», — приводит слова Баскова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.