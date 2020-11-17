«Куньлунь» показал дизайн нового шлема вратаря Джереми Смита

Китайский «Куньлунь Ред Стар» показал в социальных сетях дизайн нового шлема голкипера Джереми Смита. Сегодня, 17 ноября, 31-летний американский вратарь подписал с клубом контракт до конца сезона.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Куньлунь Ред Стар».

Большую часть игровой карьеры Смит провёл в Американской хоккейной лиге. Есть в его карьере и выступления в Национальной хоккейной лиге — в сезоне-2016/2017 вратарь сыграл в 10 матчах за основную команду «Колорадо Эвеланш», отразив 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,54.

В минувшем сезоне Смит уже выступал за китайский клуб. Провёл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и одержал 11 побед, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,63.