«Куньлунь» показал дизайн нового шлема вратаря Джереми Смита
Китайский «Куньлунь Ред Стар» показал в социальных сетях дизайн нового шлема голкипера Джереми Смита. Сегодня, 17 ноября, 31-летний американский вратарь подписал с клубом контракт до конца сезона.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Куньлунь Ред Стар».
Большую часть игровой карьеры Смит провёл в Американской хоккейной лиге. Есть в его карьере и выступления в Национальной хоккейной лиге — в сезоне-2016/2017 вратарь сыграл в 10 матчах за основную команду «Колорадо Эвеланш», отразив 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,54.
В минувшем сезоне Смит уже выступал за китайский клуб. Провёл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча и одержал 11 побед, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,63.
Голкипер Джереми Смит вернулся в «Куньлунь»
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