Прохоркин: «Металлург» пока не может справиться с атакой — найти свой ключик к голам

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1 Б).

«Сегодня уже лучше. По сравнению с прошлой игрой мы допускали меньше ошибок. Но со своей атакой пока справиться не можем — найти ключик к голам.

Конечно, не можем не отметить вратарей: отбивать — это их работа, потому что в створ очень много летит. Но очень много бросков от синей линии или с полборта — которые бросок ради броска, скажем так. Сейчас такой хоккей практикуется — чтобы было больше бросков и набросов и можно было где-то поймать добивание. Так и получается, что после игры в графе бросков большие цифры», — приводит слова Прохоркина пресс-служба лиги.