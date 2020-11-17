Панарин: кайфую от «американских горок». Для меня нет счастья, когда всё идёт гладко

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что до сих пор не считает, что к нему пришёл успех.
«Настолько чётко не осознавал этого никогда, это же постоянное движение вперёд. Раз — победа, два — у тебя уже новая цель: больше всех забить голов или набрать очков за сезон, выиграть Кубок Стэнли… Пока выполняешь актуальные задачи, новые уже формируются. Хочу, чтобы так и продолжалось: если на пути не останется новых целей, к которым буду стремиться, будет тяжело жить.
В прошлом году подписал серьёзный контракт, можно сказать, контракт жизни, у меня был хороший сезон, благодаря карантину и коронавирусу понял, что кайфую от «американских горок»: упал, поднялся, отряхнулся, решил новую задачу… Когда всё идёт гладко, лично для меня в этом нет счастья. Я всегда был амбициозным парнем, не люблю проигрывать. Это точно не изменилось», — приводит слова Панарина Esquire.
- 17 ноября 2020
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