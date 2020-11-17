Панарин: мечтаю на месяц уйти в тайгу, какой-то зов предков во мне

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как проводит тренировки в межсезонье и как они влияют на распорядок дня и личные планы.

«Когда заканчивается сезон, первые пару недель отдыхаю, веселюсь с ребятами, наверстываю упущенное, а потом начинаю тренироваться. Тренироваться люблю, особенно по утрам, тогда есть ощущение, что сделал дело и впереди весь день.

В России у спортсменов принято между сезонами отдыхать месяца два, а потом все тренировки сжимать в три недели и тренироваться по два-три раза в день. Мне такой график не подходит, я становлюсь подавленным. Ты же не живешь! Проснулся, поел, поспал, потренировался, то есть отпуска вообще нет. Вхожу в ритм на месяц раньше, но начинаю с одной тренировки по утрам, так что после 11–12 часов я уже свободен. Это не выматывает. Ровно наоборот — без тренировок чувствую себя потерянным, не понимаю, как планировать день, от какой точки отталкиваться.

С пяти лет живу с планом тренировок, без них тревожно, будто в жизни какой-то провал. Наверное, самое плохое для меня в графике — невозможность взять отпуск на неделю, уехать в горы кататься на лыжах. Даже не могу между играми пойти в музей, поход или ещё куда-то. Больше всего люблю активные виды отдыха: кататься на квадроцикле, мечтаю когда-нибудь покататься на снегоходе, даже просто зимой в лесу в избушке дрова поколоть, но пока не могу всего этого делать. Ещё мечтаю на месяц уйти в тайгу, какой-то зов предков во мне», — приводит слова Панарина Esquire.