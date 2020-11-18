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«Флорида» наняла первого в истории НХЛ темнокожего ассистента генменеджера

«Флорида» наняла первого в истории НХЛ темнокожего ассистента генменеджера
Хоккей / НХЛ 0

Бретт Петерсон стал ассистентом генерального менеджера «Флориды Пантерз», сообщается на официальном сайта клуба. Отмечается, что 39-летний Петерсон станет первым темнокожим в истории НХЛ, получившим такую должность.

В последнее время он занимал должность вице-президента по хоккейным операциям в компании Wasserman Media Group. Он был сертифицированным агентом игрока НХЛ с 2009 года. Петерсон за карьеру хоккеиста провёл 21 матч в АХЛ (18 матчей за фарм-клуб «Детройт Ред Уингз»), а также 317 игр в ECHL и 157 – в NCAA.

Ранее Национальная хоккейная лига завершила собственное независимое рассмотрение дела по поводу расистских высказываний со стороны бывшего генерального менеджера «Флориды Пантерз» Дэйла Тэллона. В результате расследования обвинения не были подтверждены.

НХЛ завершила расследование по делу экс-генменеджера «Флориды» Тэллона
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