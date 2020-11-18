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Доус: потолок зарплат – причина, по которой многие ребята не нашли работу. Мне было легче

Доус: потолок зарплат – причина, по которой многие ребята не нашли работу. Мне было легче
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус рассказал о влиянии потолка зарплат на переговоры хоккеистов с клубами.

«Думаю, в этом плане сильнее повлиял потолок зарплат, потому что это новый опыт для агентов и менеджеров. Все переговоры проходили в достаточно закрытом режиме. Потолок – причина, по которой многие ребята не нашли работу. В отличие от других легионеров, мне было легче, потому что у меня есть казахстанский паспорт. Были четыре-пять команд, которые проявляли ко мне интерес, но я выбрал «Ак Барс», – цитирует Доуса «Спорт Бизнес Online».

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал шесть результативных передач.

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Эти сделки были вполне реальны, но в итоге не состоялись. Причины везде разные.
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