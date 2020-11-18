Кожевников: «Авангард» обязан играть с позиции силы, а мы увидели равный хоккей с «Амуром»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о матчах «Авангарда» с «Амуром».
«Я только укрепился в своём скептическом отношении к канадскому тренеру «Авангарда». Составы «Амура» и «Авангарда» не выдерживают никакого сравнения — но Хабаровск сыграл с фаворитом на равных, взял первый матч и мог выйти в овертайм во втором. Меня не впечатлил чешский голкипер «ястребов» Грубец, свой матч на Дальнем Востоке он проиграл, заставив жалеть об отсутствии Гарипова. А вот Бобков смотрелся более надёжно.
Вообще, игра «Авангарда» должна меньше зависеть от вратарей. Состав-то у «ястребов» — один из лучших в лиге, они могут себе позволить держать в запасе Костина, одного из самых перспективных молодых форвардов страны, не замечать других молодых игроков. Ладно, пусть так, но тогда клуб обязан играть с позиции силы в каждом матче — особенно с середняками типа «Амура». А мы увидели равный хоккей», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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