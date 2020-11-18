Эксперт сайта НХЛ: Третьяк сыграл большую роль в наплыве российских вратарей в лигу

Эксперт официального сайта Национальной хоккейной лиги Кевин Вудли прокомментировал наплыв российских голкиперов за океан.

«Серьёзную роль сыграл Владислав Третьяк, который был избран главой ФХР в 2006 году. Он ввёл финансовые стимулы для обеспечения того, чтобы российские голкиперы были в КХЛ. Это вынудило российские команды развивать своих голкиперов на нижних уровнях, чтобы заполнить рабочие места



Тренировки для вратарей серьёзно улучшились, но для юных возрастов не было создано единой системы. Многие голкиперы добились успеха, используя методику старой школы, когда особое внимание уделялось полевым игрокам — работали над катанием и техникой владения шайбы, а вратарей оставляли наедине с собой, чтобы развить свои инстинкты, способность читать игру и реагировать», — отметил Вудли.

Напомним, что в финале Кубка Стэнли 2020 года принимали участие два российских вратаря — Антон Худобин («Даллас Старз») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а ещё в трёх клубах («Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Вашингтон Кэпиталз») россияне в новом сезоне должны получить статус первого номера.