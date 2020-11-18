«Питтсбург» может быть заинтересован в заключении контракта со Здено Харой

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» может быть заинтересован в заключении контракта со словацким защитником Здено Харой, сообщает издание Hokej.cz со ссылкой на североамериканского журналиста Дуэйна Кита.
Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для 43-летнего словака является продление контракта с «Бостон Брюинз», но им интересуются и другие команды НХЛ. Решение игрока по поводу будущего также связано с форматом следующего сезона, который пока не определён. Ожидаемая дата старта – 1 января.
Хара провёл в «Бостоне» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+26". В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.
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