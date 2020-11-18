Мишарин — о поражении во встрече с «Сибирью»: не могу сказать, что матч был за восьмёрку
Защитник «Торпедо» Георгий Мишарин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:3).
«Мы ждали, что игра будет тяжёлая, так как команды рядом в турнирной таблице. Не могу сказать, что это был матч за восьмёрку – чемпионат длинный», — цитирует Мишарина пресс-служба КХЛ.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа, который оформил дубль. Голкипер хозяев Харри Сятери отразил 34 броска. Единственную шайбу у «Торпедо» забросил Дамир Жафяров.
Это третье поражение нижегородского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 19 ноября в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» 23 ноября в Москве — с ЦСКА.
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