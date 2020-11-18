Владелец «Оттавы»: ничего подобного нашему плану в НХЛ ещё не было

Владелец «Оттавы Сенаторз» Юджин Мелник поделился мнением о перспективах команды в следующих сезонах НХЛ.
«Все согласны, что нам нужно прибавить. Думаю, наши болельщики очень обрадуются, увидев нас в плей-офф в этом году. А в плей-офф может случиться всякое, это все знают. Думаю, что наше время настанет в следующие три сезона.
Мы работаем по плану. Он заключается в том, что мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это в перспективе. Я веду игру на перспективу и начал играть в неё три года назад. Думаю, что со временем вы оцените наш план.
Ничего подобного ему ещё не было. Ещё никто так не перетряхивал команду. Мы расстались с шестью ведущими игроками. Пусть кто-нибудь попробует это сделать. Посмотрим, что у них получится», – цитирует Мелника пресс-служба НХЛ.
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