«Чего из меня дурака-то делать?» Рекордсмен «Динамо» Тарасов — о дебютном сезоне в клубе

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов, являющийся рекордсменом клуба по голам в КХЛ, поделился воспоминаниями о начале карьеры в родном клубе. Даниил вернулся в «Динамо» перед сезоном-2015/2016, после этапа карьеры в системе «Сан-Хосе Шаркс».

«Я в том сезоне первые 30 игр был в составе 13-м нападающим. Хотя вроде и в НХЛ поиграл, и в фарм-клубе «Сан-Хосе» у меня была хорошая статистика. А что такое 13-й форвард? Это человек, который сидит на лавке и ждёт — может, кто-то сломается или сильно напортачит. Как правило, я проводил на льду одну-две смены, в основном в третьем периоде. Естественно, и статистика была по нулям.

Я уже и с агентом разговаривал — по поводу обмена. Ну чего из меня тут дурака-то делать? Но Андрей Сафронов агенту сказал, что это наш игрок и никуда мы его не отдадим. И вот выпустили меня в матче с «Торпедо». Стою в двух метрах от ворот. И тут Денис Кокарев бросает, шайба попадает мне в конек и залетает в сетку. Вот таким был мой первый гол за «Динамо». Помню, мне ещё главный тренер Харийс Витолиньш тогда заявил: «Тара, ты с такой игрой за следующие тридцать матчей ещё один забьёшь, когда тебе шайба опять в конёк случайно прилетит». А я в ответ на следующую игру вышел и два гола «Нефтехимику» забил. Ну и там уже пошло потихоньку.

Первый год после возвращения в «Динамо» был самым тяжёлым. Не ожидал, что столько времени буду лавку полировать. Я в перерывах между периодами снимал коньки, надевал кроссовки и велосипед крутил. Потому что понимал — сейчас меня выпустят на пару смен, и надо себя к ним разогреть, чтобы что-то на льду показать. Это при том, что я в хоккей-то играть умею", — цитирует Тарасова пресс-служба московского клуба.