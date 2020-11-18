«Чего из меня дурака-то делать?» Рекордсмен «Динамо» Тарасов — о дебютном сезоне в клубе

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов, являющийся рекордсменом клуба по голам в КХЛ, поделился воспоминаниями о начале карьеры в родном клубе. Даниил вернулся в «Динамо» перед сезоном-2015/2016, после этапа карьеры в системе «Сан-Хосе Шаркс».
«Я в том сезоне первые 30 игр был в составе 13-м нападающим. Хотя вроде и в НХЛ поиграл, и в фарм-клубе «Сан-Хосе» у меня была хорошая статистика. А что такое 13-й форвард? Это человек, который сидит на лавке и ждёт — может, кто-то сломается или сильно напортачит. Как правило, я проводил на льду одну-две смены, в основном в третьем периоде. Естественно, и статистика была по нулям.
Я уже и с агентом разговаривал — по поводу обмена. Ну чего из меня тут дурака-то делать? Но Андрей Сафронов агенту сказал, что это наш игрок и никуда мы его не отдадим. И вот выпустили меня в матче с «Торпедо». Стою в двух метрах от ворот. И тут Денис Кокарев бросает, шайба попадает мне в конек и залетает в сетку. Вот таким был мой первый гол за «Динамо». Помню, мне ещё главный тренер Харийс Витолиньш тогда заявил: «Тара, ты с такой игрой за следующие тридцать матчей ещё один забьёшь, когда тебе шайба опять в конёк случайно прилетит». А я в ответ на следующую игру вышел и два гола «Нефтехимику» забил. Ну и там уже пошло потихоньку.
Первый год после возвращения в «Динамо» был самым тяжёлым. Не ожидал, что столько времени буду лавку полировать. Я в перерывах между периодами снимал коньки, надевал кроссовки и велосипед крутил. Потому что понимал — сейчас меня выпустят на пару смен, и надо себя к ним разогреть, чтобы что-то на льду показать. Это при том, что я в хоккей-то играть умею", — цитирует Тарасова пресс-служба московского клуба.
- 18 ноября 2020
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:05
-
14:52
-
14:41
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:25
-
12:48
-
12:16
-
11:35
-
11:20
-
10:56
-
10:30
-
10:15
-
09:47
-
09:15
-
09:01
-
08:50
-
08:26
-
08:10
- 17 ноября 2020
-
23:59
-
23:54
-
23:47
-
23:05
-
22:29
-
21:36
-
20:29
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:36
-
19:08