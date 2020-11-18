Форвард «Динамо» Тарасов: Вайсфельд хотел забрать меня в «Салават», когда работал в Уфе

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов поделился мнением о своей игре в этом сезоне и признался, что мог перейти в «Салават Юлаев», когда генеральным менеджером уфимского клуба был Леонид Вайсфельд.

«Вообще у меня сейчас лучший старт сезона за всю карьеру в КХЛ. По три не забиваю, но зато играю стабильно. Почти каждая вторая игра — гол. И для любого игрока это тоже важно. Понятно, что главное — это когда команда побеждает. Но если у тебя за 15 игр ноль очков, никто не скажет, что ты молодец. Все хотят забивать и пользу приносить.

Вайсфельд говорил, что я могу играть стабильнее? Помню, Леонид, когда работал в Уфе, хотел меня в «Салават» забрать. Я понимаю, что Вайсфельд имел в виду. Стабильность всегда на первом месте. У меня и в Америке так бывало. Набираю три-четыре очка за матч, а потом пять игр по нулям. Поэтому сейчас я и рад, что играю пусть без хет-триков, но стабильно. В том числе и в обороне, в меньшинстве. Пусть голы порой получаются грязные. Это уже не важно», — цитирует Тарасова пресс-служба московского клуба.