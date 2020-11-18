Хитерингтон: после нескольких матчей в КХЛ я посмотрел на хоккей под другим углом

Защитник «Барыса» Диллон Хитерингтон поделился первыми впечатлениями от игры в КХЛ.
«В лиге играют несколько моих хороших друзей, они рассказывали, что в здесь много талантливых хоккеистов, и это выходит на первый план. Стиль игры немного отличается от того, к которому мы привыкли в Северной Америке. После нескольких игр в КХЛ я посмотрел на хоккей под другим углом. Стиль игры понравился — он не сложнее и не проще, а просто другой. К тому же здесь говорят не только по-английски, для меня это непривычно, нужно меняться, чтобы понимать и взаимодействовать с тренерами и партнёрами.
На данный момент самое главное для нас — начать играть стабильно, потому что пока всё идёт волнообразно: то хорошо, то плохо. Стабильная игра — главный ключ к успеху при решении высоких задач. Ставлю максимальные цели, хочу быть полезным команде, показать себя с лучшей стороны и помочь «Барысу» выиграть Кубок Гагарина», — цитирует Хитерингтона пресс-служба КХЛ.
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