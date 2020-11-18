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КХЛ определилась с датой проведения перенесённого матча «Йокерит» — «Автомобилист»

КХЛ определилась с датой проведения перенесённого матча «Йокерит» — «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Матч регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и екатеринбургским «Автомобилистом», перенесённый из-за карантина в команде из Хельсинки, состоится 10 января в Екатеринбурге, информирует пресс-служба лиги в «Твиттере».

Изначально встреча должна была пройти 26 октября в Хельсинки. Однако в конце октября сообщалось о ряде случаев заражения коронавирусом в составе «Йокерита», из-за чего команда из Хельсинки была помещена на карантин и не смогла сыграть в запланированных матчах с «Автомобилистом», «Сочи» и подмосковным «Витязем», которые были перенесены на более поздние даты.

Таким образом, домашний матч «Йокерита» с «Автомобилистом» теперь станет домашним матчем для команды Билла Питерса.

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