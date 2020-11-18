Министр культуры Финляндии: ЧМ нельзя проводить в Беларуси, готовим заявление на уровне ЕС

Министр науки и культуры Финляндии Анника Саарикко сообщила, что против проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года на территории Беларуси готовится отдельное заявление на уровне Европейского союза.



«Сейчас мы работаем над заявлением министров на уровне ЕС. Это будет заявление о том, что соревнования не должны проводиться в Беларуси. Здесь мы действуем на опережение, и проблема безопасности здесь стоит прежде всего. Беспорядки в Беларуси сопряжены с риском для участников. Кроме этого, проблемами остаются пандемия и права человека в этой стране, ситуация в Беларуси широко обсуждается на международном уровне.



Я довольна тем, какой линии придерживается финский представитель в ИИХФ Калерво Куммола. Хоккей — важная игра для финнов, приятно наблюдать за победами нашей сборной. Но необходимо помнить о безопасности и политическом измерении.



В то же время следует признать, что для Финляндии вопрос ЧМ-2021 является гораздо более важным, чем для других стран. Хоккей для Финляндии — важный вид спорта. Но есть множество других стран Евросоюза, которые не считают этот вопрос настолько серьёзным. Моя цель — выработать единую позицию за столом министров на уровне Евросоюза по отношению к ЧМ-2021», — приводит слова министра Maseudun Tuleva.

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