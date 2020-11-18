Финляндия не будет проводить вынесенный матч Кубка Первого канала с чехами в Хельсинки

Сборная Финляндии проведёт все матчи Кубка Первого канала в Москве, сообщает Iltalehti.



Согласно первоначальному плану финнам в матче-открытии турнира предстояло встретиться с командой Чехии дома, в Хельсинки.



Федерация хоккея России объявила, что новый порядок проведения Кубка Первого канала станет контрмерой против коронавируса. Избегание лишних поездок предотвратит возможное распространение болезни.



Российский турнир EHT повторяет привычную практику осеннего этапа Евротура — Кубка Карьяла. Только хозяева мероприятия проводят матчи с болельщиками, остальные встречи проходят на пустых трибунах.



Кубок Первого канала пройдёт с 17 по 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.