Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Финляндия не будет проводить вынесенный матч Кубка Первого канала с чехами в Хельсинки

Финляндия не будет проводить вынесенный матч Кубка Первого канала с чехами в Хельсинки
Хоккей / Евротур 0

Сборная Финляндии проведёт все матчи Кубка Первого канала в Москве, сообщает Iltalehti.

Согласно первоначальному плану финнам в матче-открытии турнира предстояло встретиться с командой Чехии дома, в Хельсинки.

Федерация хоккея России объявила, что новый порядок проведения Кубка Первого канала станет контрмерой против коронавируса. Избегание лишних поездок предотвратит возможное распространение болезни.

Российский турнир EHT повторяет привычную практику осеннего этапа Евротура — Кубка Карьяла. Только хозяева мероприятия проводят матчи с болельщиками, остальные встречи проходят на пустых трибунах.

Кубок Первого канала пройдёт с 17 по 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.

Назаров — о сборной России: сработала система, Ротенберг взял на себя риск перед страной
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020