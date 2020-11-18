Малкин обыграл Радулова в настольный теннис
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Даллас Старз» Александр Радулов сыграли в настольный теннис. Российский игрок «пингвинов» выложил видео с игрой в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Отметим, что победу в нелёгком противостоянии одержал нападающий «Питтсбурга». Он неоднократно вырывался вперёд, но Радулов непременно отыгрывался. Тем не менее при счёте 11:11 Малкин смог вновь выйти в лидеры, а после и вовсе одержал победу. Итоговый счёт — 13:11.
Напомним, что в минувшем сезоне Александр Радулов вместе с другими российскими игроками «Старз» Денисом Гурьяновым и Антоном Худобиным вышел в финал Кубка Стэнли. «Даллас» проиграл в шести встречах (2-4) команде «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Радулов — о финале Кубка Стэнли: неприятно проигрывать, когда оказался так близко к мечте
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