Бадюков: победа над «Барысом» очень важна для «Магнитки», Прохоркин становится лидером

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился впечатлениями от вчерашней победы «Металлурга» в матче с «Барысом» в серии буллитов со счётом 2:1.



«Конечно, победа во встрече с «Барысом» очень важна для «Магнитки». Команда потерпела два поражения после перерыва. «Барыс» тоже проиграл в предыдущей встрече, поэтому обе команды цеплялись за очки. В Нур-Султане всегда тяжело играть. «Магнитка» не реализовала пятиминутное удаление Петухова, ей вообще в большинстве сложно было забросить. Видно, что встреча для неё получилась очень тяжёлой.



Эта победа очень важна для команды в плане набранных очков. Ей удалось довольно быстро отыграться. Я рад тому, что Прохоркин наконец-то начал находить свою лидирующую позицию. Николай становится лидером. А ещё я доволен Расмуссеном. Деннис отлично вписался в состав. Он хорошо выглядел в матче с «Сибирью», да и вчера был лучшим. У него было два момента. Возможности и потенциал у «Металлурга» есть», — сказал Бадюков «Чемпионату».

«Металлург» в серии буллитов одолел «Барыс»