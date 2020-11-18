Токранов и Подколзин вернулись в состав СКА на матч с «Трактором»
СКА объявил состав на домашнюю встречу с «Трактором», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
В матче не примут участия защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Яков Тренин. В заявку попали игрок обороны Василий Токранов и форвард Василий Подколзин.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Галенюк — Бенгтссон, Марченко — Вей — Швец-Роговой;
- Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
- Токранов — Антипин, Каменев — Кемппайнен — Кетов;
- Хафизуллин, Подколзин, Ткачёв — Морозов — Хуснутдинов.
Место в воротах займёт Ярослав Аскаров. Его сменщиком станет Михаил Бердин.
Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
СКА взял верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме, одержав четвёртую победу кряду
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