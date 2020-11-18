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Токранов и Подколзин вернулись в состав СКА на матч с «Трактором»

Токранов и Подколзин вернулись в состав СКА на матч с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

СКА объявил состав на домашнюю встречу с «Трактором», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

В матче не примут участия защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Яков Тренин. В заявку попали игрок обороны Василий Токранов и форвард Василий Подколзин.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Галенюк — Бенгтссон, Марченко — Вей — Швец-Роговой;
  • Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
  • Токранов — Антипин, Каменев — Кемппайнен — Кетов;
  • Хафизуллин, Подколзин, Ткачёв — Морозов — Хуснутдинов.

Место в воротах займёт Ярослав Аскаров. Его сменщиком станет Михаил Бердин.

Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

СКА взял верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме, одержав четвёртую победу кряду
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