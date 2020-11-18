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Канарейкин — о возможном возвращении Ковальчука в КХЛ: лиге нужны звёзды

Канарейкин — о возможном возвращении Ковальчука в КХЛ: лиге нужны звёзды
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал информацию, что нападающий Илья Ковальчук готов рассматривать предложения из КХЛ.

«Есть несколько моментов, которые могут повлиять на развитие событий. Первое — если появится хоть какое-то предложение из НХЛ, Ковальчук останется там.

Второе — если вернётся в Россию, то для нашего хоккея это будет, конечно, большим плюсом, потому что уровень нашего чемпионата находится на стадии развития и нужны звёзды, мастера, на примере которых можно растить игроков и развивать лигу, ведь, к большому сожалению, с мастерством сейчас не всё в порядке.

Третий момент — потолок зарплат. Считаю, должна быть жёсткая линия для всех команд, мы просто видим, что клубы-олигархи всё время пополняются именитыми игроками, а бюджет-то не резиновый, мы все это прекрасно понимаем. Было бы хорошо, если бы он вернулся.

«Спартак»? Представьте, в родные стены возвращается воспитанник. Хочется и Александра Овечкина уже увидеть в «Динамо», и он говорит, что хочет закончить карьеру на родине.

Так что Ковальчук для «Спартака» — харизматичная фигура, большой плюс Знарку, он сам харизматичен, ему нужен такой же лидер», — приводит слова Канарейкина News.ru.

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