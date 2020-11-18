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Дубль Цыплакова помог «Спартаку» обыграть «Северсталь». Это пятая победа москвичей кряду

Дубль Цыплакова помог «Спартаку» обыграть «Северсталь». Это пятая победа москвичей кряду
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

На четвёртой минуте матча счёт открыл Сергей Широков с передачи Александра Никишина. Спустя две с половиной минуты Мартин Бакош увеличил преимущество, ему ассистировал Максим Майоров. На 18-й минуте Александр Петунин отыграл одну шайбу, забросив в меньшинстве. Однако уже на третьей минуте второго периода Максим Цыплаков с передачи Бакоша вновь восстановил преимущество москвичей в две шайбы. На 52-й минуте Кирилл Капустин сократил отставание, а через две минуты Петунин сравнял счёт, оформив дубль. Победную шайбу в овертайме забросил Цыплаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Спартак» проведёт с «Салаватом Юлаевым». «Северсталь» сыграет с «Витязем». Оба матча состоятся 20 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2020, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Широков (Никишин) – 03:04' (5x5)   2:0 Бакош (Майоров) – 05:37' (5x5)   2:1 Петунин – 17:54' (4x5)   3:1 Цыплаков (Бакош) – 22:33' (5x5)   3:2 Капустин (Няттинен, Гераськин) – 51:36' (5x5)   3:3 Петунин (Кодола) – 53:59' (5x4)   4:3 Цыплаков (Никишин, Бакош) – 62:42' (3x3)
Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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