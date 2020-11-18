Дубль Цыплакова помог «Спартаку» обыграть «Северсталь». Это пятая победа москвичей кряду

«Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
На четвёртой минуте матча счёт открыл Сергей Широков с передачи Александра Никишина. Спустя две с половиной минуты Мартин Бакош увеличил преимущество, ему ассистировал Максим Майоров. На 18-й минуте Александр Петунин отыграл одну шайбу, забросив в меньшинстве. Однако уже на третьей минуте второго периода Максим Цыплаков с передачи Бакоша вновь восстановил преимущество москвичей в две шайбы. На 52-й минуте Кирилл Капустин сократил отставание, а через две минуты Петунин сравнял счёт, оформив дубль. Победную шайбу в овертайме забросил Цыплаков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Спартак» проведёт с «Салаватом Юлаевым». «Северсталь» сыграет с «Витязем». Оба матча состоятся 20 ноября.
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