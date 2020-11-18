Фазель: должны сделать всё возможное, чтобы провести ЧМ-2021 с назначенными хозяевами

Сегодня состоялся совет Международной федерации хоккея (ИИХФ), где был заслушал отчет экспертной группы по ситуации в Беларуси. В частности, обсуждалась политическая ситуация в Беларуси и распространение COVID-19, сообщает TUT.by.



«Отчёты, которые мы получили в результате анализа группы экспертов, вызвали серьёзные дискуссии в совете ИИХФ. В Беларуси существуют проблемы, к которым мы должны относиться серьёзно, потому что есть значительный риск, что текущие проблемы в Минске, позиция правительства Латвии, одной из принимающих сторон, и пандемия COVID-19 окажут значительное влияние на предстоящий чемпионат мира в Минске и Риге.



Мы должны быть уверены, что чемпионат мира может пройти безопасно для всех.



У нас есть обязательства перед нашими членами. Мы должны сделать всё возможное, чтобы провести турнир с назначенными хозяевами, но перед этим мы должны определить, безопасно ли ехать, и, если определим, что ехать безопасно, будут ли оба хозяина турнира по-прежнему готовы работать друг с другом.



Что бы мы ни решили делать, мы не торопимся, чтобы принять рациональное решение на основе тщательных исследований и информации, которая у нас есть. Этот отчёт положил начало очень конструктивной дискуссии среди членов совета. Мы используем полученную информацию и найдем лучший выход из ситуации для ИИХФ и её членов вместе с оргкомитетами и правительствами [стран]», — приводит слова Рене Фазеля TUT.by.

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