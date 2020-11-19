Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Северсталь»

«Спартак» — «Северсталь»
Чирлидерши отвлекали фанатов, Гудачек кувыркался на льду. Фото победы «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

18 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Олега Знарка.

На четвёртой минуте матча счёт открыл Сергей Широков с передачи Александра Никишина. Спустя две с половиной минуты Мартин Бакош увеличил преимущество, ему ассистировал Максим Майоров. На 18-й минуте Александр Петунин отыграл одну шайбу, забросив в меньшинстве. Однако уже на третьей минуте второго периода Максим Цыплаков с передачи Бакоша вновь восстановил преимущество москвичей в две шайбы. На 52-й минуте Кирилл Капустин сократил отставание, а через две минуты Петунин сравнял счёт, оформив дубль. Победную шайбу в овертайме забросил Цыплаков.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020