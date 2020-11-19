Чирлидерши отвлекали фанатов, Гудачек кувыркался на льду. Фото победы «Спартака»

18 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Олега Знарка.

На четвёртой минуте матча счёт открыл Сергей Широков с передачи Александра Никишина. Спустя две с половиной минуты Мартин Бакош увеличил преимущество, ему ассистировал Максим Майоров. На 18-й минуте Александр Петунин отыграл одну шайбу, забросив в меньшинстве. Однако уже на третьей минуте второго периода Максим Цыплаков с передачи Бакоша вновь восстановил преимущество москвичей в две шайбы. На 52-й минуте Кирилл Капустин сократил отставание, а через две минуты Петунин сравнял счёт, оформив дубль. Победную шайбу в овертайме забросил Цыплаков.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.