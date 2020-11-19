Генменеджер «Коламбуса»: единственный путь для Дюбуа играть в НХЛ — подписать наш контракт

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен оценил вероятность заключения нового соглашения с форвардом Пьером-Люком Дюбуа. 22-летний канадец находится в статусе ограниченно свободного агента.
«Я на сто процентов уверен, что всё будет сделано. Я знаю, что он хочет играть в НХЛ, а единственный для этого путь – подписать контракт с нами. Мы уже были в такой ситуации, когда у нас были ограниченно свободные агенты, которым нужно было время перед подписанием контракта, и мы это уважаем, они имеют на это право. Но я уверен, что он подпишет контракт перед началом тренировочного лагеря.
Мы оцениваем ситуацию на рынке неограниченно свободных агентов, но этот игрок должен подойти не только с точки зрения клубной философии, но и с экономической. Срок договора, зарплата и все сопутствующие вещи. Кроме того, как он впишется в командную структуру и культуру. При принятии решений мы будем взвешивать все эти факторы. Пока мы верим в этот коллектив, а что будет через месяц или два, покажет время. Но мы в своей команде уверены. Она нам нравится», – цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.
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