Разин: в худшем случае Абдул вылетел до конца сезона, а в лучшем даже и не знаю

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4 ОТ) и рассказал о степени тяжести травмы нападающего Индржиха Абдула.
«Тяжёлая игра против прямого конкурента за выход в плей-офф. Мы начали хорошо, но шайбы влетали в наши ворота. Три очка из четырёх на выезде со «Спартаком»? Я максималист, хочется четыре.
Абдул в худшем случае вылетел до конца сезона, а в лучшем… В лучшем — не знаю даже. Сегодня он улетел в Чехию на собственный осмотр, к мануальщику, которому доверяет. Он поставит ему диагноз, и дальше будем смотреть, что и как», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
Следующую встречу «Спартак» проведёт с «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» сыграет с «Витязем». Оба матча состоятся 20 ноября.
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