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Цыплаков — о «Спартаке»: то второй период провалим, то первый. Не знаю, что с этим делать

Цыплаков — о «Спартаке»: то второй период провалим, то первый. Не знаю, что с этим делать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3 ОТ).

«Первые два периода мы играли хорошо. Выходили из зоны, играли в чужой зоне, на контратаках ловили. В третьем периоде как-то расслабились. Такие игры бывают: мы то второй период провалим, то первый… Не знаю, что с этим делать. Но хорошо, что выиграли. Это главное», — цитирует Цыплакова пресс-служба КХЛ.

На четвёртой минуте матча счёт открыл Сергей Широков с передачи Александра Никишина. Спустя две с половиной минуты Мартин Бакош увеличил преимущество, ему ассистировал Максим Майоров. На 18-й минуте Александр Петунин отыграл одну шайбу, забросив в меньшинстве. Однако уже на третьей минуте второго периода Максим Цыплаков с передачи Бакоша вновь восстановил преимущество москвичей в две шайбы. На 52-й минуте Кирилл Капустин сократил отставание, а через две минуты Петунин сравнял счёт, оформив дубль. Победную шайбу в овертайме забросил Цыплаков.

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