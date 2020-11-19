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«Динамо Мск» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
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Злодеев: хочу пробиться в основу «Динамо» и что-то выиграть. Сосредоточен только на этом

Злодеев: хочу пробиться в основу «Динамо» и что-то выиграть. Сосредоточен только на этом
Хоккей / КХЛ 0

Форвард системы московского «Динамо» и молодёжной сборной России Дмитрий Злодеев рассказал о ближайших целях в карьере.

«Думаю, если молодой игрок будет показывать тот хоккей, который соответствует уровню первой восьмёрки Западной конференции, то шанс в главной команде «Динамо» он получит. Пока же надо не сидеть и ждать этого шанса, а работать, тренироваться, показывать свою лучшую игру в ВХЛ и МХЛ. И тренерский штаб будет видеть, что ты готов к КХЛ. Шанс появится сам собой.

Смотрю ли в сторону Америки? Не могу не смотреть, потому что скоро молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне. Хочется там сыграть, но для этого надо попасть в окончательный состав сборной.

А что касается клубных дел, то у меня ещё полтора года контракта с «Динамо». Команда уже стала родной, поэтому хочется пробиться в основу, поиграть в КХЛ и что-то выиграть. Мечтаю сыграть на стадионе в Петровском парке. В ближайшие полтора года буду сосредоточен только на этом», – приводят слова Злодеева «Известия».

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