Expressen: есть вероятность, что ЧМ-2021 отдадут Канаде

Обозреватель шведского издания Expressen Магнус Нюстрём полагает, что ИИХФ может делегировать Канаде право проведения чемпионата мира 2021 года.

«Внешний мир резко отреагировал на победу Лукашенко на выборах в августе. Президент Франции Макрон потребовал отставки, Великобритания и Канада ввели санкции, и, есть вероятность, что Канада выиграет проведение чемпионата мира. В Швеции всё пока довольно тихо. Председатель шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон пока не хочет говорить о бойкоте, говоря, что нельзя смешивать хоккей и политику.

Одним из немногих политиков в Швеции, кто громко протестует, являлась Карин Эрнлунд — член правоцентристской партии, но теперь к ней присоединились и либералы Фредрик Мальм и Карин Карлсбро. Они уже написали письмо в ИИХФ, заявляя, что в Беларуси нельзя проводить чемпионат мира. Карлсбро выступила с инициативой в Европейском парламенте, организовав сбор подписей с требованием перенести чемпионат. Фредерик Мальм направил запрос министру спорта Швеции Аманде Линд, чтобы получить ответ, как правительство относится к проведению чемпионата мира по хоккею в Минске», — сказано в статье.