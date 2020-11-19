Экс-игроки КХЛ братья Шор на правах аренды будут играть в Словакии

Нападающий системы «Каролины Харрикейнз» Дрю Шор на правах аренды будет играть в словацкой «Дукле» до начала тренировочных лагерей в НХЛ.
Минувший сезон Шор начинал в составе минского «Динамо». Контракт 29-летнего Шора с минским «Динамо» был расторгнут 5 ноября. В 24 матчах регулярного чемпионата американский форвард заработал 17 (3+14) баллов при показателе полезности «-5» и восьми минутах штрафного времени. В среднем Шор проводил на льду 21 минуту за матч. Вторую часть чемпионата Шор провёл в «Торпедо». В нижегородском клубе Дрю провёл 19 матчей в регулярке, набрав 10 (1+9) очков при полезности "-4". В трёх матчах плей-офф Дрю не отметился результативными действиями.
Вместе с братом контракт с «Дуклой» подписал и Ник Шор. Этот нападающий известен по выступлению за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2018/2019. В минувшем сезоне американский форвард играл в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс», сыграв в общей сложности 63 матча в регулярном чемпионате и ещё четыре матча в плей-офф.
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